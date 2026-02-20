Siyaset gündemine bomba gibi düşen karara göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde bir süredir devam eden disiplin süreci nihayete erdi.

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’in partiyle olan ilişiği, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından alınan kritik bir kararla resmen kesildi. Geçtiğimiz aylarda genel merkez tarafından disiplin mekanizmasının işletilmesi için sevk edilen Göçer hakkında hazırlanan raporlar ve sunulan savunmalar sonucunda, siyasi geleceğini sarsacak o ağır ceza tebliğ edildi.

Disiplin kurulu kararını verdi: Oy birliğiyle kesin ihraç

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu, 2025/281 esas ve 2025/19 karar sayılı dosya üzerinden yürüttüğü incelemeyi tamamlayarak sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, kurul üyelerinin tamamının mutabık kaldığı oylama sonucunda Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’in partiden "kesin çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına hükmedildi. Partinin iç işleyişindeki hiyerarşiyi ve tüzük kurallarını esas alan bu hamle, yerel yönetimlerdeki dengeleri de doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Tüzüğün kritik maddeleri ihlal edildi

Göçer’in partiden ihraç edilmesine gerekçe olarak CHP Tüzüğü’nün oldukça hassas olan 68/1-b, d ve f maddeleri gösterildi. Bu maddeler, genel hatlarıyla parti disiplinine aykırı tutumlar sergilemek, parti hiyerarşisini ve prestijini zedeleyici eylemlerde bulunmak gibi başlıkları içeriyor. Kurulun yaptığı değerlendirmede, söz konusu maddelerin ihlal edildiğinin tespit edilmesi, ihraç kararının hukuki zeminini oluşturdu. Abdulvahap Göçer’in bu kararın ardından görevine bağımsız olarak mı devam edeceği yoksa farklı bir yol mu izleyeceği ise bölge kamuoyunda merak konusu oldu.

Yazıhan’da siyasi dengeler yeniden şekilleniyor

Süreç, geçtiğimiz aylarda Göçer’in disiplin kuruluna sevk edilmesiyle başlamış ve parti içinde geniş yankı uyandırmıştı. Gelinen son noktada, CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun tavizsiz duruşuyla sonuçlanan bu dosya, partinin kendi iç denetim mekanizmalarını kararlılıkla işlettiğini bir kez daha kanıtladı. Yazıhan Belediyesi’ndeki yönetimsel sürecin bu ihraç kararından nasıl etkileneceği ve yerel siyasetin bu yeni duruma nasıl tepki vereceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

