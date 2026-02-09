Son Mühür- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün yaptığı yazılı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

“Hakaret içerikli mesajlar aldım” iddiası

İstifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan Mesut Özarslan, Özel’in kendisine hakaret içeren mesajlar gönderdiğini öne sürmüştü.

Özgür Özel’den yanıt: “Siyasette öfke de hakaret de vardır”

İddialara ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise suçlamaları reddetmedi ancak sözlerinin bağlamına dikkat çekti.

Özel, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır” ifadelerini kullandı.

Tartışma yargıya taşındı

Taraflar arasındaki açıklamalar kamuoyunda yankı uyandırırken, süreç hukuki boyuta taşındı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, yaşananlarla ilgili yargı yoluna başvurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu

Mesut Özarslan’ın avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında “tehdit” ve “hakaret” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Başsavcılığın başvuruyla ilgili değerlendirme sürecini başlattığı öğrenildi.