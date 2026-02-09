Son Mühür - Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun, 24 Ocak 1993’te Ankara’daki evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu öldürülmesine ilişkin davada firari sanık Oğuz Demir’in, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasına devam edildi. Duruşmaya Mumcu’nun kızı Özge Aybars Mumcu ile ailesinin avukatı katılırken, bazı milletvekilleri de salonda hazır bulundu.

Dava kapsamında Mumcu ailesinin avukatı, sanık Demir adına kayıtlı bir araç bulunduğunu belirterek bu araca ilişkin araştırma yapılmasını talep etti. Ayrıca Demir ve ailesinin Avustralya’da olduğuna dair bilgiler bulunduğu ifade edilerek, sanığın iadesi için gerekli işlemlerin başlatılması istendi.

14 Temmuz tarihine ertelendi

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demir adına kayıtlı olduğu belirtilen aracın ilk tescil tarihinden itibaren trafikte gördüğü işlemlerin niteliğinin araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına karar verdi. Ayrıca sanığın Avustralya’da bulunma ihtimali dikkate alınarak, iadesine yönelik gerekli talebin yapılması amacıyla Adalet Bakanlığı’na da yazı gönderilmesine hükmedildi. Bunun yanı sıra Demir’in ailesinin Türkiye’ye giriş yapıp yapmadığının tespiti için ilgili kurumlara yazı yazılması kararlaştırıldı. Duruşma 14 Temmuz tarihine ertelendi.