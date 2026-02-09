Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 31 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye nüfusu bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 kişi olarak kayıtlara geçti.

Cinsiyete göre ortanca yaş artışı

Verilere göre Türkiye’de ortanca yaş 2024’te 34,4 iken, 2025’te 34,9’a yükseldi. Erkeklerde ortanca yaş 33,7’den 34,2’ye, kadınlarda ise 35,2’den 35,7’ye çıktı. TÜİK, ortanca yaşın, nüfusu oluşturan bireyler sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını ifade ettiğini belirtti.

İllere göre yaş dağılımı

İllere göre yapılan incelemede en yüksek ortanca yaşın 44 ile Sinop olduğu görüldü. Sinop’u 43,5 ile Giresun, 43,3 ile Kastamonu takip etti. En düşük ortanca yaş ise 21,8 ile Şanlıurfa’da kaydedildi. Şırnak 23,3, Siirt ise 25 ortanca yaş ile düşük yaş ortalamasına sahip diğer iller arasında yer aldı.

Doğurganlıkta düşüş ve nüfusun yaşlanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de doğurganlık oranlarının düşüşüne dikkat çekerek, nüfus artış hızının azaldığını vurgulamıştı. Erdoğan, “Toplam doğurganlık oranı nüfusun kendini yenileme seviyesinin altında. TÜİK verilerine göre geçen yıl toplam doğurganlık hızı 1,48. Bu, nüfusun kendini yenileme düzeyi olan 2,10’un oldukça altında. Gelecek açısından alarm zilleri çalıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, “Çok yaşlı ülkeler” sınıfına giriyor

TÜİK Başkan Yardımcısı Furkan Metin, Türkiye’nin 2025 itibarıyla “çok yaşlı ülkeler” kategorisine girdiğini belirtti. Metin, gelecek 25 yılda yaşlı nüfus oranının yüzde 25’in üzerine çıkabileceğini söyledi. Metin, ortalama yaşın hızla yükseldiğine dikkati çekerek, “1990’lı yıllarda Türkiye, 20 yaşındaki genç bir ülkeydi. Doğurganlıktaki düşüş aynı şekilde devam ederse, önümüzdeki 40 yıl içinde ortanca yaş 45’in üzerine çıkabilir. 45 yaşındaki Türkiye’nin enerjisi, 1990’lardaki genç nüfusun enerjisi ile kıyaslanamaz” değerlendirmesinde bulundu.