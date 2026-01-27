İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tarafından yayımlanan başsağlığı mesajlarıyla duyurulan vefat haberi, meslektaşları ve hastalarını derinden sarstı. Yüzlerce doktorun yetişmesinde emeği olan değerli hekim için sosyal medyada taziye mesajları paylaşılıyor.

Doç. Dr. Nil Atakul neden öldü?

Doç. Dr. Nil Atakul'un ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. 26 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ailesinden veya hastane yönetiminden vefat nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada ani sağlık sorunlarına dair paylaşılan iddialar ise resmi kaynaklarca doğrulanmamış bilgiler olarak nitelendiriliyor.

Doç. Dr. Nil Atakul cenaze töreni ne zaman?

Doç. Dr. Nil Atakul'un cenazesi, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Ömer Doruk Camii'nden kaldırılacaktır. Törenin ardından merhume ebedi istirahatgahına uğurlanacak.

Doç. Dr. Nil Atakul kimdir?

Doç. Dr. Nil Atakul, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlaşmış, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (Samatya Hastanesi) Eğitim Sorumlusu olarak görev yapmış kıymetli bir akademisyendir. Aslen Mardin doğumlu olan Atakul, kariyerinin büyük bölümünü İstanbul'da sürdürdü.

Meslek hayatı boyunca sadece hasta tedavi etmekle kalmayan Atakul, akademik projeleri ve yetiştirdiği uzman doktorlarla Türkiye'nin sağlık sistemine kalıcı katkılar sundu. Kadın sağlığı literatürüne giren pek çok bilimsel çalışmaya imza atan hekim, yüzlerce asistan hekimin uzmanlık sürecine rehberlik etti.

Doç. Dr. Nil Atakul'un uzmanlık alanları

Doç. Dr. Nil Atakul, kadın hastalıkları ve doğum alanında geniş bir uzmanlık yelpazesine sahipti. Başlıca uzmanlık alanları şunlardı:

Jinekolojik kanserler

Yumurtalık kisti ve tümörleri

Rahim sarkması (vajinal prolapsus)

Pelvik inflamatuar hastalık

Anomali taraması

Mol gebelik (üzüm gebeliği)

Vulva kanseri

Hastalarından aldığı olumlu geri bildirimlerle tanınan Atakul, mesleki yetkinliğinin yanı sıra hasta iletişimi konusunda da takdir topluyordu.

Tıp dünyasından taziye mesajları

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yayımladıkları mesajlarla sağlık camiasının başsağlığı dileklerini iletti. Meslektaşları, sosyal medya hesaplarından Doç. Dr. Nil Atakul'u anarak "yeri dolmayacak bir hekim" ifadelerini kullandı.