2026 yılında Ramazan ayı kış mevsimine denk geliyor ve oruç süreleri nispeten kısa olacak. On bir ayın sultanı olarak anılan bu mübarek dönem, oruç ibadetiyle birlikte paylaşım, dayanışma ve manevi arınmanın yoğunlaştığı özel bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

2026 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2026 Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. İlk sahura 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak. İlk teravih namazı da aynı gece kılınacak ve Müslümanlar ilk oruçlarına niyet edecek. Ramazan ayı 19 Mart 2026 Perşembe günü (Arefe) sona erecek. Bu yıl Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek.

2026 Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak?

Ramazan Bayramı 2026 yılında 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek. Bayram hafta sonuna denk geldiği için vatandaşlar uzun bir tatil fırsatı yakalayacak. Arefe günü olan 19 Mart Perşembe yarım gün tatil ilan edilecek ve toplamda 4 günlük bir dinlenme süresi oluşacak.

2026 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek. Ramazan'ın son on gününde yer alan bu mübarek gece, duaların kabul edildiğine ve manevi mükafatların katlandığına inanılan özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

2026 yılı kandil geceleri hangi tarihlerde?

Diyanet takviminde yer alan 2026 yılı kandil tarihleri şöyle sıralanıyor:

Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Hz. Muhammed'in göğe yükselişini ve ilahi makamlara çıkışını simgeleyen bu gece, Recep ayının 27. gecesine denk geliyor.

Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü kutlanacak. "Bağışlanmak ve temize çıkmak" anlamları taşıyan bu gece, Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecede eda ediliyor.

Mevlid Kandili ise 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anma günü olarak kutlanan bu kandil, Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gününe denk geliyor.

2026 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 2026 yılında 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Arefe günü 26 Mayıs Salı olacak. Dört gün sürecek Kurban Bayramı, 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Diyanet dini günler takvimi nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl Hicri takvime göre hesaplanan dini gün ve geceleri içeren bir takvim yayımlıyor. Bu takvim, üç ayların başlangıcı, kandil geceleri, Ramazan ayı, bayramlar, Hicri yılbaşı ve Aşure günü gibi önemli tarihleri kapsıyor. Hicri takvim ay yılına dayandığı için dini günler her yıl miladi takvimde yaklaşık 10-11 gün geriye kayıyor. Bu nedenle Ramazan ve bayramlar farklı mevsimlerde idrak ediliyor.