Son Mühür- İstanbul gece yarısı başlayan ve etkisini sabah saatlerinde arttıran sisli havaya uyandı.

Asya tarafında Ümraniye, Çekmeköy ve Ataşehir'de, Avrupa tarafında ise Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer ve Büyükçekmece'de etkili olan sis sadece ulaşımı değil yaşam kalitesini de olumsuz etkiledi.

AK Parti eski Milletvekili ve 2014-2018 Arası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, İstanbul'un sisli havasının sağlıksız olduğuna dikkat çekti.

Araçların pencerelerini açmayın...



''İstanbul'un havası sağlıksız'' vurgusunda bulunan Prof. Öztürk,

''İnversiyon kirli havanın dağılmasına engel oluyor.

Sabah saatlerinde yoğun trafik ulaşım kaynaklı hava kirliliğini engelliyor.

Dışarıda yürüyüş yapmayınız, bisiklete binmeyiniz.

Araçların iç hava sirkülasyonunu çalıştırmalı. Araçların pencereleri kesinlikle açılmamalı.

Maskesiz dışarı çıkılmamalı.

Bu hava solunum hastalığı olanlar, çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar için çok zararlıdır.

Bu havada sigara içmeyenler dahi sigaradan daha tehlikeli hava soluyorlar'' uyarısında bulundu.



İnversiyon nedir?



İnversiyon, normalde sıcaklığın yükseklikle azalması gerekirken, tam tersine, sıcaklığın yer seviyesine yakın bir bölgede artması olayıdır.

İnversiyon sisli hava oluşumuna neden olur.

