Son Mühür- 29 Ekim Kadınları Derneği Bayraklı Şube Başkanı Zöhre Benk, İslam tarihçisi Doç. Dr. Bahriye Üçok’un katledilişinin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Benk, Üçok’un düşünce özgürlüğü, laiklik ve demokrasi mücadelesinin bugün de yol gösterici olduğunu vurguladı.

Aydınlanma mücadelesinin öncülerinden

Açıklamada, Türkiye’nin aydınlanma mücadelesinde öne çıkan isimlerden biri olan Üçok’un 31 Ocak 1990’da Muammer Aksoy’un katliyle başlayan aydın cinayetleri sürecinde hayatını kaybeden aydınlar arasında yer aldığı hatırlatıldı. Bu sürece, 4 Eylül 1990’da Turan Dursun, 7 Mart 1990’da Çetin Emeç ve 6 Ekim 1990’da da Bahriye Üçok’un katıldığı kaydedildi.

Benk, “Bu cinayetler sadece bireyleri değil, kimi zaman toplulukları da hedef alarak devam etti. Maraş, Çorum, Sivas-Madımak, Suruç, Gar, Merasim Sokak gibi olaylar yüzlerce insanımızı aramızdan aldı” ifadelerini kullandı.

Laiklik ve demokrasi mücadelesinin önemi

Benk açıklamasında, gerici örgütlerin bu saldırıları gerçekleştirme nedenini, “Laik ve demokratik bir toplumun inşasını savunan aydınları hedef almak” olarak açıkladı. Üçok ve diğer aydınların okullarında, mecliste, kitaplarında ve yaşamlarının her anında aydınlık bir Türkiye için sorumlulukla hareket ettikleri vurgulandı.

“Laiklik, demokrasinin temel taşlarından biridir ve iki kavram arasında kopmaz bir bağ vardır. Laiklik güçlendikçe demokrasi gelişir; demokrasi tahrip edildikçe gericilik güçlenir” denilen açıklamada, Kurtuluş Savaşı Meclisi’nin çıkardığı 2 Sayılı Hiyanet-i Vataniye Kanunu’na atıf yapılarak, laikliği hedef alan örgütlenmelerin ağır yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldığı belirtildi.

Kadın hakları ve günümüz mücadelesi

Benk, günümüzde kadın haklarını dini bakışla sınırlamaya yönelik uygulamalar ve tarikatların toplumsal hayata etkilerini hatırlatarak, aydınlanma şehitlerinin mücadelesinin hala önemli olduğunu vurguladı.

“Sevgili Bahriye Üçok, siz hep ‘Benim yaşamım mücadeledir’ dediniz. Bugün laiklik ve demokrasinin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu bir dönemdeyiz. Kazanımlarımıza göz dikenler var, fakat yılgın değiliz” ifadeleriyle açıklamasını sürdüren Benk, gelecek nesillerin insanlık lehine kazanımları koruma sorumluluğuna dikkat çekti.

Yol gösterici anılar

Benk, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Laikliğin, toplumun tamamı için ama özellikle kadınlar için yaşamsal bir değer olduğunu biliyoruz. Ekilen her tohum mutlaka güneşe doğru boy verecek. Anıların önünde saygıyla eğiliyor, savunduğun değerlerin yol göstericiliğine inanıyoruz.”