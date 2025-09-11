Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı.

Facianın ardından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, yöneticiler ve belediye görevlilerinin de aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında 1998’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İlk duruşmada tahliyeler ve yeni tutuklamalar

7 Temmuz’da başlayan davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver’in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar vermişti. Tutuksuz yargılanan itfaiye eri İrfan Acar ise bu duruşmada tutuklanmıştı.

Ayrıca Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, şirket yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve denetim firması sahibi Ali Ağaoğlu hakkında uygulanan ev hapsi tedbiri devam ettirildi. Duruşma 22 Eylül’e ertelendi.

İş güvenliği grubu yangından sonra kuruldu

Sanıklardan Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir’in, yangından sadece üç gün sonra “İş güvenlik acil yapılacak durumlar” başlıklı bir WhatsApp grubu kurduğu belirlendi. Yazışmaların yalnızca 24 Ocak 2025 tarihinde yapıldığı tespit edildi.

Ayrıca otel sahibi Halit Ergül’ün kızı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Ceyda Hacıbekiroğlu’nun da grupta yer aldığı, otel çalışanlarına yangın sonrası çeşitli talimatlar verdiği dava dosyasına girdi.

Otel müdürünün telefon kayıtları dikkat çekti

Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı raporlara göre, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın yangını müşterilerden önce otel yetkililerine haber verdiği ortaya çıktı.

21 Ocak gecesi saat 03.30’da yapılan 14.6 saniyelik görüşmede Yılmaz’ın, “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen, lütfen” dediği telefon kayıtlarına yansıdı.

Sanıkların “yetkim yoktu” savunması çöktü

Mahkemedeki savunmalarında otelle ilgili hiçbir yetkilerinin olmadığını ileri süren yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu’nun da, WhatsApp grubunda otelin asansörleriyle ilgili teknik personele doğrudan talimat verdiği belirlendi. Bu kayıtların dava dosyasında delil olarak yer aldığı kaydedildi.

1998 yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede otel sahipleri, yöneticiler ve belediye görevlileri hakkında 78’er kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlamaları yöneltildi. Sanıkların her biri için toplamda 1998 yıla kadar hapis cezası istendi.