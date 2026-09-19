Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu’nun 30 Ekim 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı “Efendiler bakınız biz okuldayken de İzmir Marşı’nı siyasi partiler kullanıyor diye siyasi bulup yasaklamış idiniz. Ama mezuniyetimizde yönetmelikte olmayan Türkiye Yüzyılı Marşı’nı bizlere okutmayı bildiniz" paylaşım nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

DMM’den o iddialarla ilgili açıklama: İtibar etmeyin

Söz konusu iddialara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), açıklama yaptı. Açıklamada, herhangi bir marşın yasaklanmadığının altı çizildi. Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel icra edilen marşların resmi yarışma sonucu belirlendiği ifade edilirken açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Harp Okulu mezuniyet törenlerinde de günün anlam ve önemine uygun olarak bu marşın çalınması son derece doğaldır. Söz konusu marş ya da icra edilen diğer eserler, herhangi bir alternatif değildir.Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde icra edilen veya geçmişten günümüze ordumuzla özdeşleşmiş herhangi bir marşın yasaklanması da kesinlikle söz konusu değildir. Devletimizin ve güvenlik kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız iddialara ve manipülasyon girişimlerine karşı vatandaşlarımızın hassas olmaları, yalnızca ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."