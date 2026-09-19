Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli görevler üstlenmiş olan Muharrem İnce, son günlerde borsada yaşanan manipülasyon operasyonlarını değerlendirerek, konuyla ilgili iktidara çağrıda bulundu.

Muharrem İnce: Kim sorumluysa derhal görevden alınmalı

Bu süreçte sessiz kalan bütün görevlilerin, görevden alınması gerektiğini söyleyen ve manipülasyon yapanlarının yanına hiçbir şeyin kar kalmaması gerektiğini vurgulayan CHP'li Muharrem İnce, "Borsada fonlarda manipülasyon yapanların yanına kar kalmamalı, acilen bunların mal varlıklarına tedbir getirilmelidir.

Yapılan manipülasyonlar sonucunda olağanüstü kazanç elde edenler tespit edilmeli bu kazançlara da el konulmalıdır. Sağır sultanın duyduğu bu dümenler olup biterken üç maymunu oynayan bakan, başkan, müdür kim sorumluysa derhal görevden alınmalıdır" dedi.

"Ortaya çıkan zarar asla kamu tarafından karşılanmamalı"

Son olarak, ortaya çıkan zararının asla kamu tarafından karşılanmaması gerektiğini de söyleyen İnce, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Birilerinin dümen çevirip yurtdışına çıkardığı paralara tedbir getirilmesi için yurt dışındaki adli mercilerle derhal temasa geçilmelidir.

Bunlara arka çıkan siyasette, bürokraside, yargıda kim varsa ortaya çıkarılmalı onların da bu düzenden elde ettikleri kazançlara el konulmalıdır. Ortaya çıkan zarar asla kamu tarafından karşılanmamalı, Devlet (helal kazananların vergileri) manipülatörlerin finansörü haline getirilmemelidir"