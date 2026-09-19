Son Mühür / Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ekonomi politikalarını eleştirdi. Merkez Bankası’nın Bank Mellat’ın Türkiye şubelerinin faaliyet iznini iptal etme kararına tepki gösteren Erbakan, söz konusu adımın ABD’nin talepleri doğrultusunda atıldığını ileri sürdü. Alınan kararın İran ile olan ticareti zorlaştıracağını ve maliyetleri artıracağını belirten Erbakan, üre gübre fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde bu durumun Türk çiftçisine ve üreticisine zarar vereceğini ifade etti.

YRP Genel Başkanı Erbakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımız FON adı altında borsada adeta dolandırılırken yoksunuz; Amerika istedi diye Bank Mellat’ın lisansını bir gecede iptal etmekte şampiyonsunuz! Üre gübre fiyatları almış başını giderken, dünyanın en büyük üre üreticilerinden İran ile ticareti daha da zorlaştıracak, maliyeti artıracak bu kararın Türkiye'nin menfaatine bir tek olumlu tarafı var mı? Kendi çiftçisini, kendi üreticisini yabancının talimatına kurban etmek hangi akla hizmettir!

Dış güçler bir talepte bulununca en önde koşuyorsunuz, kendi vatandaşınız feryat ettiğinde duymuyorsunuz!

Böyle yönetim olmaz! #İşBaşaDüştü”