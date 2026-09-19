Son Mühür / Atakan Başpehlivan Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu yayınladığı açıklamasında Başkan İmamoğlu'nun yargılanma sürecine dair eleştirilerde bulundu.

Dilek İmamoğlu: İstenilen karar çıkana kadar bir insanı tekrar tekrar yargılamak doğru mu?

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanma sürecine dair eleştirilerde bulunan Dilek İmamoğlu, "Yargılamaya konu suçtan daha önce iki defa "beraat" kararı verilmiş, bu kararları veren sayın hakimin ise hemen tayini çıkarılmıştı. Bugün ise aynı delillerle yapılan duruşmada 25,5 milyon insanın teveccühüyle Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 1 ay ceza verildi. İnsan ister istemez soruyor: Bir hukuk devletinde amaç gerçeği ve adaleti ortaya çıkarmak mıdır, yoksa istenilen karar çıkana kadar bir insanı tekrar tekrar yargılamak mıdır?" dedi.

"Hukuk intikam almaz"

Son olarak, hukukun kişiye göre değişmesinin de doğru olmadığını savunan İmamoğlu, yargının herkese eşit yaklaşması gerektiğini savunarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hukukun kişiye göre değişmesi, adalet terazisinin siyasi koşullara göre eğilip bükülmesi, yargının insanların siyasi hayatını belirleyen bir araca dönüşmesi kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti’nde adalet; bir insanı ne pahasına olursa olsun cezalandırmanın yolunu aramaz. Hukuk intikam almaz, rövanş peşinde koşmaz. Delile bakar, hakkı gözetir ve kim olduğuna bakmaksızın herkese aynı şekilde uygulanır. Hukuk, ancak herkese eşit uygulandığında hukuktur"