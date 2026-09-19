Son Mühür / Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim pompaya da yansıdı. Motorinin litre fiyatına yapılan ortalama 4,10 TL’lik indirimin ardından fiyatlar yeniden 100 liranın altına düştü.

Tek haneli rakamlara geri döndü

Bent petrolün yüzde 0,91 azalışla 103,87 dolar seviyesinde işlem görmesi, iç piyasadaki akaryakıtta yüzleri güldürdü. 17 Eylül’de gerçekleşen 4,70 liralık zamla birlikte ülke genelinde 100 TL sınırını aşan motorin fiyatları, bugün itibarıyla uygulanan 4,10 TL’lik indirimle birlikte sonunda beklenen tek haneli rakamlar seviyesini gördü.

İstanbul ve Ankara’da fiyatlar belli oldu

Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. İndirimin ardından İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 80,40 TL, motorin 90,30 TL, LPG ise 34,99 TL seviyesinden satılıyor. Ankara’da benzinin litresi 81,30 TL, motorin 97,40 TL, LPG 35,09 TL olarak tabelalara yansıdı.

İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları

İzmir’de ise pompa fiyatlarında indirim yaşandı. İzmir’de benzin 68,52 TL, motorin 81,41 TL ve LPG 33,79 TL seviyesinde bulunuyor.