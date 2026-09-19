Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, emeklilerin yaşam şartlarından kaynaklı ciddi problemler yaşadığını söyleyerek, iktidara eleştirilerde bulundu.

Sezgin Tanrıkulu: Emekliler et almak için saatlerce kuyruklarda bekliyor

Emeklilerin düşük maaşlardan kaynaklı olarak sabahları Et ve Süt Kurumu’nun önünde uzun kuyruklar oluşturduğunu söyleyen YENİ Partili Sezgin Tanrıkulu, "Saat 8.30'da Et ve Süt Kurumu yetkililerinden fiş alıyorlar. Saat 9.30'da da aldıkları fişlere göre 1 kilo kıyma, 1 kilo kuşbaşı et alıyorlar. Hepsine sıra gelmiyor. Hepsi et alamıyor. Neden burada 4-5 saat bekliyorlar? Çünkü burada kıymanın kilosu 400 lira, kuşbaşının kilosu 450 lira. En düşük emekli maaşının 23 bin lira, asgari ücretin 28 bin lira olduğu bir dönemde yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Emekliler yoksullaştırıldı"

Son olarak, yaşanan tablonun sorumlusunun iktidar olduğunu söyleyen YENİ Partili Tanrıkulu, emeklilerin ciddi anlamda yoksullaştığının altını çizerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Emekli yurttaşlarımız, 1 kilo kıyma için sabahın 5'inde kuyruğa giriyorlar. 300-400 lira daha ucuza et alabilmek için. Bu yurttaşlarımızın, emeklilerimizin nasıl yoksullaştığının, nasıl alım güçlerinin düştüğünün çok açık bir göstergesi bu. 1 kilo kıyma, 1 kilo kuşbaşı et alabilmek için 4-5 saat kuyrukta kalıyorlar. Buna rağmen hepsi et alamıyor. Bu tabloyu sizlerle, Adalet ve Kalkınma Partisinin Türkiye'yi getirdiği noktayı göstermek amacıyla paylaşıyorum"