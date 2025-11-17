Son Mühür - Mobil ve internet bankacılığı kullanımındaki artış, siber suçluların da bu alana yönelmesine yol açarken, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarının çoğalması yetkilileri harekete geçirdi. Meclis’e sunulan ve Aralık ayında yasalaşması beklenen 11. Yargı Paketi kapsamında, banka hesapları kullanımında ‘biyometrik ödeme’ seçenekleri hayata geçirilecek.

'Onay zorunluluğu' geliyor

Yeni Şafak’ın haberine göre dolandırıcılık olaylarını azaltmak amacıyla bankalar, kişilerin kendine özgü fiziksel özelliklerini mobil ve internet bankacılığı sistemlerine entegre edecek. Böylece yüksek tutarlı para transferleri ve ödemelerde kullanıcıların hesap sahibini doğrulamak için ses, parmak izi, yüz veya göz taramasıyla onay vermeleri gerekecek.

65 yaş üstü için de 'ses tanıma' özelliği kullanılacak

Ses tanıma sistemi, akıllı telefon kullanmayan ve çoğunluğu 65 yaş üstü olan kesimler için avantaj sağlayacak. Dolandırıcılar, akıllı telefon kullanmayan 65 yaş ve üzerindekileri hedef alıyor. Bankalar, banka ve kredi kartları dahil tüm müşteri kimliklerine yüz ve parmak tanıma ile elektronik kimlik doğrulama özelliğine sahip özel çip takmak zorunda olacak. Bu sayede ödeme işlemlerinin güvenliği artırılacak, suç ve suçlularla daha etkili mücadele edilecek ve kişilerin mağduriyetleri önlenecek. Düzenlemenin 11. Yargı Paketi’nde yer alması bekleniyor.