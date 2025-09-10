DJ Elif Özcan, Bolu'da yaşayan ve şehirde uzun süredir DJ’lik yapan genç bir müzisyendi. Geçtiğimiz cumartesi günü ailesi ve yakın çevresinin katılımıyla sade bir törenle nişanlandı. İki gün sonra, evinde ani bir şekilde fenalaşan Özcan’a sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan muayenede genç kadının kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Elif Özcan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi Çaydurt Alıçören Köyü'nde, öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Ölümü ailesi, arkadaşları ve müzik camiasındaki dostları için büyük bir üzüntü yarattı.

Elif Özcan Kimdir?

Genç ve enerji yaşamıyla bilinen ve takdir gören Elif Özcan, 30 yaşında ve Bolu’da aktif DJ olarak bilinen bir isimdi. Katıldığı konserler ve etkinliklerde gösterdiği performanslarla tanındı. Çevresi tarafından sosyal ve neşeli biri olarak anıldı. Genç yaşında müzik hayatında önemli bir yere sahip oldu ve kısa sürede çevresinin sevgisini kazandı.

Ne Oldu?

Nişanından iki gün sonra yaşanan ani vefat, Bolu’da ve müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Elif Özcan’ın sosyal medya paylaşımlarına ve son mesajlarına çok sayıda taziye yorumu geldi. Özcan’ın vefatı, sevenleri tarafından “mutluluğu yarım kaldı” ifadeleriyle anıldı. DJ Özcan’ın ani kaybı, kalp krizi risklerine ve genç yaşta ölümün neden olabileceği toplumsal farkındalığa da dikkat çekti.

Elif Özcan, cumartesi günü düzenlenen nişan töreninde ailesi ve sevenleriyle bir araya geldi. Tören, sade ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Nişandan iki gün sonra evinde rahatsızlandı. Sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı ve ilk müdahale yapıldı. Kalp krizi teşhisi konulan Özcan, hastaneye sevk edildi. Burada gerçekleştirilen tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 30 yaşında gerçekleşen bu olay, ani bir sağlık sorunu olarak kaydedildi. Ölüm nedeni, resmi açıklamalarda kalp krizi olarak belirtildi. Ailesi, bu beklenmedik kayıpla büyük üzüntü yaşadı.