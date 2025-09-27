Son Mühür- Organize İşler dizisinin “Ceylan” karakteri için adı geçen ve anlaşmaya varıldığı açıklanan oyuncu Burcu Özberk, projeden ayrıldığını duyurdu. Özberk, yaptığı açıklamada Yılmaz Erdoğan’ın eski kadroyla devam etme kararı aldığını belirtti.

Yerine Ezgi Mola geliyor

Özberk’in ayrılığının ardından dizinin kadrosuna güçlü bir isim dahil oldu. Organize İşler serisinin “Sazan Sarmalı” filminde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Asım Noyan’ın partneri Lerzan karakterine hayat veren Ezgi Mola, dizinin yeni versiyonu için anlaşmaya vardı.

Erdoğan eski kadroya dönüyor

Yılmaz Erdoğan’ın yeni projede geçmiş filmlerden tanıdık isimlerle yola devam edeceği öğrenildi. Bu tercih, izleyicilerin dizide nostaljik bir bağ kurmasını sağlayacak.

Set Ekim’de başlıyor

“Organize İşler: Karun Hazinesi”nin çekimleri Ekim ayında başlayacak. Netflix için hazırlanacak dizi, hem güçlü kadrosu hem de Organize İşler markasının popülerliğiyle şimdiden merakla bekleniyor.