Öğretmen Hüseyin Durna vefatı Silifke genelinde büyük bir üzüntü yaratırken, tecrübeli eğitimcinin mücadele ettiği sağlık sorunları sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Okul idaresi ve ilçe milli eğitim camiası taziye mesajlarıyla merhum öğretmeni andı.
Eğitim camiası yasa boğuldu. Uzun seneler sınıfında sevgi ve bilgi aşılayan fedakar öğretmen, geride gözü yaşlı yüzlerce talebe bıraktı.
Öğretmen Hüseyin Durna neden öldü?
Öğretmen Hüseyin Durna, son günlerde ağırlaşan sağlık sorunları sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Rahatsızlığı sürecinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan emektar öğretmen, sevenlerini yasa boğdu.
Sevenleri gözyaşlarına boğuldu. İlçe genelinde derin izler bırakan öğretmenin ardından Silifke İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü başsağlığı mesajı yayımlayarak ailenin acısını paylaştı.
Cenaze programı ve taziye mesajları
Merhum öğretmenin cenazesi ailesi, öğrencileri ve mesai arkadaşlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tören boyunca duygusal anlar yaşandı.
|Bilgi Türü
|Vefat ve Tören Detayları
|Adı Soyadı
|Hüseyin Durna
|Görev Yaptığı Okul
|Mersin Silifke Göksu İlkokulu
|Branşı
|Sınıf Öğretmeni
|Vefat Sebebi
|Sağlık Sorunları
|Cenaze Tarihi
|22 Eylül 2026 Salı
|Defin Yeri
|Silifke Bahçe Köyü Mezarlığı
Cenaze namazının ardından Durna'nın naaşı dualar eşliğinde Bahçe Köyü Mezarlığı alanında toprağa verildi.
Göksu İlkokulu bünyesinde geçen meslek hayatı
Meslek yaşamının önemli bir bölümünü çocukların gelişimine adayan Hüseyin Durna, Göksu İlkokulu çatısı altında örnek bir eğitimci kimliği sergiledi. Öğrencileriyle kurduğu samimi diyalog ve fedakar çalışma tarzıyla ilçe halkının takdirini kazandı.
Meslektaşları onu daima güler yüzü ve mesleğine duyduğu derin aşkla hatırlayacaklarını dile getirdi. Silifke halkı fedakar öğretmenini dualarla uğurladı.