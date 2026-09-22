Düzenlerinden kolay kolay vazgeçmiyorlar: Sağlığına en çok özen gösteren 4 burç
Düzenlerinden kolay kolay vazgeçmiyorlar: Sağlığına en çok özen gösteren 4 burç
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Öğretmen Hüseyin Durna vefatı Silifke genelinde büyük bir üzüntü yaratırken, tecrübeli eğitimcinin mücadele ettiği sağlık sorunları sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Okul idaresi ve ilçe milli eğitim camiası taziye mesajlarıyla merhum öğretmeni andı.

Eğitim camiası yasa boğuldu. Uzun seneler sınıfında sevgi ve bilgi aşılayan fedakar öğretmen, geride gözü yaşlı yüzlerce talebe bıraktı.

Öğretmen Hüseyin Durna neden öldü?

Öğretmen Hüseyin Durna, son günlerde ağırlaşan sağlık sorunları sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Rahatsızlığı sürecinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan emektar öğretmen, sevenlerini yasa boğdu.

Sevenleri gözyaşlarına boğuldu. İlçe genelinde derin izler bırakan öğretmenin ardından Silifke İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü başsağlığı mesajı yayımlayarak ailenin acısını paylaştı.

Huseyin Durna Vefat

Cenaze programı ve taziye mesajları

Merhum öğretmenin cenazesi ailesi, öğrencileri ve mesai arkadaşlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tören boyunca duygusal anlar yaşandı.

Bilgi Türü Vefat ve Tören Detayları
Adı Soyadı Hüseyin Durna
Görev Yaptığı Okul Mersin Silifke Göksu İlkokulu
Branşı Sınıf Öğretmeni
Vefat Sebebi Sağlık Sorunları
Cenaze Tarihi 22 Eylül 2026 Salı
Defin Yeri Silifke Bahçe Köyü Mezarlığı

Cenaze namazının ardından Durna'nın naaşı dualar eşliğinde Bahçe Köyü Mezarlığı alanında toprağa verildi.

Göksu İlkokulu bünyesinde geçen meslek hayatı

Meslek yaşamının önemli bir bölümünü çocukların gelişimine adayan Hüseyin Durna, Göksu İlkokulu çatısı altında örnek bir eğitimci kimliği sergiledi. Öğrencileriyle kurduğu samimi diyalog ve fedakar çalışma tarzıyla ilçe halkının takdirini kazandı.

Meslektaşları onu daima güler yüzü ve mesleğine duyduğu derin aşkla hatırlayacaklarını dile getirdi. Silifke halkı fedakar öğretmenini dualarla uğurladı.

Kaynak: Haber merkezi