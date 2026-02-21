Son Mühür- İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve Diyarbakır’daki bir hastanede hastalara tıbbi gereklilik olmaksızın platin takıldığı öne sürülen iddialara ilişkin kapsamlı bir açıklama yayınladı. Dijital mecralarda yeni bir olay gibi sunulan bu paylaşımların, aslında geçmişe dayandığı ve devletin ilgili kurumları tarafından çoktan karara bağlandığı bildirildi. Kamuoyunda infial yaratma amacı güden bu içeriklerin, dezenformasyonun bir parçası olduğu vurgulandı.

2024 yılında gerekli yasal işlemler tamamlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bilgilendirmede, söz konusu iddiaların 2024 yılına ait olduğu ve Sağlık Bakanlığı’nın o dönemde meseleyi titizlikle incelediği ifade edildi. Bakanlık tarafından resen başlatılan soruşturmalar neticesinde, usulsüzlük tespit edilen görevliler hakkında en ağır yaptırımların uygulandığı hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, suça karışan şahısların devlet memurluğundan ihraç edilmesine kadar uzanan bir dizi hukuki ve idari sürecin başarıyla tamamlandığına dikkat çekildi.

"Kasıtlı bir manipülasyonla karşı karşıyayız"

Süreçleri tamamlanmış ve yargı önünde hesabı sorulmuş bir konunun, güncel bir gelişmeymiş gibi yeniden gündeme taşınması "kasıtlı bir manipülasyon" olarak nitelendirildi. DMM, bu tür paylaşımların toplumsal güveni sarsmayı hedeflediğini belirterek, vatandaşları doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Açıklamada, "Göz ardı edilen veya yeni gün yüzüne çıkan bir durum söz konusu değildir. Tamamlanmış bir hukuki sürecin çarpıtılarak tekrar servis edilmesi, kamuoyunu bilinçli bir şekilde yanıltma gayretinden başka bir şey değildir" ifadelerine yer verilerek algı operasyonlarının önüne geçildi.

Sağlık sisteminde denetimler tavizsiz sürüyor

Söz konusu iddiaların geçmişte kalmış olmasına rağmen yeniden servis edilmesinin, sağlık sistemine duyulan güveni zedeleme girişimi olduğu belirtiliyor. Yetkililer, devletin her türlü usulsüzlük ve suiistimal karşısında 2024 yılında olduğu gibi bugün de sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğini anımsattı. Diyarbakır’daki olaya ilişkin tüm dosya ve yaptırımların arşivlerde kayıtlı olduğu, dijital platformlardaki asılsız kurguların ise gerçeklikten tamamen kopuk olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.