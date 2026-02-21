Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ramazan ayına özel olarak düzenlenen “Külliye’de Ramazan” programı, üçüncü gününde mehter ezgileriyle yankılandı. Beştepe’deki Millet Sergi Salonu önünde kurulan sahnede Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği sahne alırken, alanı dolduran vatandaşlar tarihi marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde Osmanlı askeri müziğinin simge eserlerinden “Genç Osman”, “Plevne Marşı” ve “Ceddin Deden” icra edildi. Mehter takımının ritmi ve görsel düzeni, izleyicilere hem müzikal hem de kültürel bir atmosfer sundu.

Muhafız Alayı sahne aldı

Mehter konserinin ardından bu kez sahne, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’na bağlı tüfekli birliğe bırakıldı. Askeri disiplin ve senkronizasyonla gerçekleştirilen gösteri, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlik alanı yalnızca konser ve gösterilerle sınırlı kalmadı. Çocuklar için kurulan uygulamalı stantlarda simülasyon deneyimleri sunulurken, geleneksel sanat atölyelerinde ustalar eşliğinde çeşitli çalışmalar yapıldı. Ailelerin yoğun katılım gösterdiği programda, Ramazan ayına özgü sosyal ve kültürel etkinlikler gün boyu devam etti.

Ay boyunca devam edecek

“Külliye’de Ramazan” etkinlikleri, ay boyunca farklı içeriklerle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.