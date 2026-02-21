Manisa’nın Salihli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sert çekirdekli meyve bahçelerinde verim ve kalite kaybına yol açabilen monilya hastalığına karşı üreticilere uyarıda bulundu. Yetkililer, özellikle kayısı, erik, şeftali, nektarin ve badem ağaçlarında çiçeklenme sürecinin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti. Yapılan bilgilendirmede, hastalıkla mücadelede zamanlamanın kritik olduğuna işaret edilerek ilk uygulamanın ağaçlarda çiçeklerin yüzde 5 ila 10’unun açtığı dönemde, ikinci uygulamanın ise tam çiçeklenme olarak ifade edilen yüzde 95 ila 100 seviyesinde gerçekleştirilmesinin önerildiği aktarıldı.

“Mutlaka ruhsatlı olması gerekiyor”

Açıklamada, kullanılacak bitki koruma ürünlerinin mutlaka ruhsatlı olması gerektiği vurgulanırken, teknik talimatlara uygun hareket edilmesinin hem ürün güvenliği hem de yasal sorumluluk açısından önem taşıdığı kaydedildi. Ruhsatsız pestisit kullanımının yasak olduğu hatırlatılarak, yapılan uygulamaların reçeteye bağlanıp Üretici Kayıt Defteri’ne işlenmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Üreticilerin ihtiyaç duymaları halinde teknik destek için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurabilecekleri bildirildi. Öte yandan, doğal dengenin korunması için arıların ekosistemdeki rolüne dikkat çekilerek, ilaçlamaların arıların aktif olmadığı zaman dilimlerinde yapılması çağrısında bulunuldu.