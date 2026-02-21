Güney Kore’de iki kişiyi ilaç katılmış içecek vererek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 20’li yaşlardaki bir kadının, cinayetleri planlama sürecinde yapay zeka destekli sohbet uygulaması ChatGPT’yi kullandığı ortaya çıktı.

Polis soruşturması planlı hareket edildiğini ortaya koydu

The Korea Herald’ın aktardığı bilgilere göre; zanlının akıl sağlığı tedavisi kapsamında reçete edilen psikiyatrik ilaçları içeceklere karıştırarak iki kişiyi zehirlediği öne sürüldü. Polis, soruşturma sürecinde şüphelinin olayları önceden planladığına dair dijital izlere ulaştı.

Yapay zekaya ölümcül etkilerle ilgili sorular sormuş

Zanlının cinayetlerden önce ChatGPT üzerinden ilaç ve alkol etkileşimleri hakkında araştırma yaptığını belirlendi.

Sorular arasında: “Uyku haplarını alkolle alırsanız ne olur?” , “Ne kadar tehlikeli sayılır?" , “Ölümcül olabilir mi?” gibi ifadelerin yer aldığı bildirildi.

Emniyet birimleri, şüphelinin uyuşturucu ve ilaç etkileşimleriyle ilgili soruları defalarca yönelttiğini ve alkol ile ilaçların birlikte kullanımının ölümcül sonuçlar doğurabileceğinin farkında olduğunu değerlendirdi.

Cinayetlerin motellerde işlendiği öne sürülüyor

Soruşturma dosyasına göre ilk olay, zanlının 20’li yaşlardaki bir erkekle birlikte motele giriş yapıp yaklaşık iki saat sonra tek başına çıkmasıyla gündeme geldi. Adam ertesi gün akşam saatlerinde ölü bulundu.

İkinci cinayetin de benzer yöntemle, başka bir motelde ve başka bir erkek kurban üzerinde gerçekleştirildiği iddia edildi.

Şüpheli suçunu itiraf etti

Polis kaynakları, zanlının reçeteli psikiyatrik ilaçları içeceklere karıştırarak kurbanlara verdiğini kabul ettiğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, dijital veriler ve adli tıp raporları davanın seyrini belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor.