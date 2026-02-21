İstanbul’da toplu taşıma aracında köpeğiyle seyahat eden ve yolculara kendisini savcı olarak tanıtarak tehditler savuran bir kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın ardından şüphelinin gerçek kimliği ve geçmişi ortaya çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüdü

Toplu taşıma aracına köpeğiyle binen kadın, köpeğin ağızlıksız olması nedeniyle bazı yolcuların tepkisiyle karşılaştı. “Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum” diyen bir yolcuya, kadın “İnebilirsin hayatım” yanıtını verdi. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek diğer yolcuların da müdahalesiyle devam etti.

Savcıyım diyerek tehdit etti

Polis çağrılması önerildiğinde şüpheli, kendisini savcı olarak tanıtarak yolculara tehditler savurdu. Görüntülerde, “Polis benim emrim altında, ben savcıyım. Sen Türkiye’de barın bakalım” ve “Seni öldürürüm yobaz” şeklinde hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı görüldü. Video kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

Savcılık harekete geçti

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında “tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından resen soruşturma başlattı.

Gerçek kimlik ortaya çıktı

Savcılık incelemesinde, şüphelinin Y.S. olduğu belirlendi. Y.S.’nin Cumhuriyet savcısı olmadığı, Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk ettiği ve halen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde öğrenci kaydının bulunduğu tespit edildi.

Suç geçmişi bulundu

Y.S.’nin geçmişte “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık (suça sürüklenen çocuk), uyuşturucu madde bulundurmak, tehdit-hakaret ve kasten yaralama” gibi suçlardan kaydı bulunduğu bildirildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kadın gözaltına alındı.

Bakan Gürlek’ten açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür