Türk Hava Yolları (THY), Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli duraklarından biri olan New York'ta beklenen şiddetli hava muhalefeti nedeniyle operasyonel bir düzenlemeye gitti. Meteoroloji birimlerinden gelen uyarıları dikkate alan bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, yolcu güvenliğini ön planda tutarak 22 ve 23 Şubat tarihlerinde planlanan bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle uçuş takviminde revize

New York metropolünde etkili olması beklenen elverişsiz hava şartları, transatlantik uçuş operasyonlarını doğrudan etkiledi. Türk Hava Yolları İletişim Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, New York varışlı ve kalkışlı bazı uçuşların öngörülen fırtına ve düşük görüş mesafesi riskleri sebebiyle gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi. Havayolu yetkilileri, operasyonel aksaklıkların önüne geçmek ve misafirlerinin mağduriyet yaşamamasını sağlamak adına bu kararın zorunlu bir güvenlik önlemi olarak alındığını vurguladı.

Güncel sefer durumu ve yolcu bilgilendirme kanalları

Seyahat planı yapan yolcuların herhangi bir aksaklıkla karşılaşmaması adına dijital kanallar üzerinden bilgilendirme süreci başlatıldı. THY, söz konusu tarihlerde New York biletine sahip olan yolcuların havalimanına gitmeden önce mutlaka uçuş durumlarını kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı. Açıklamada, iptal edilen seferler veya muhtemel rötar durumları hakkında en güncel verilerin Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yer alan "Uçuş Durumu" ekranı üzerinden anlık olarak takip edilebileceği belirtildi.

Dijital çözümler ve kesintisiz iletişim

Havayolu şirketi, seyahat güvenliği protokolleri gereği alınan bu kararın ardından, etkilenen yolcuların işlemlerini hızlıca yönetebilmeleri için teknolojik altyapısını aktif hale getirdi. Yolcular, kendilerine sunulan bağlantı adresi üzerinden bilet numaraları veya rezervasyon kodları (PNR) ile uçuşlarının son statüsünü öğrenebilecekler. Türk Hava Yolları, New York rotasındaki hava durumunun normale dönmesiyle birlikte operasyonların rutin seyrine en kısa sürede geri döneceğini de bildirdi.