Son Mühür- Diyanet'te sekiz yıllık Ali Erbaş döneminin ardından Safi Arpaguş dönemi başlamıştı.

Kadınların miras hakkı, kılık kıyafet ve lüks tatil konularında Cuma hutbeleriyle dikkat çeken Diyanet'in Ali Erbaş döneminde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında Atatürk'ün adını geçirmediği dikkati çekmişti.

Arpaguş döneminin ilk Cuma hutbesi, "Peygamberimiz ve Ticaret Ahlakı" başlığıyla yayınlandı.



Kul hakkı ve dürüstlük...



Hutbede, İslam'da ticaret ahlakının önemi vurgulanarak, Peygamber Efendimiz'in ticaretle ilgili öğretileri ve uygulamaları ele alındı. Hutbe, dürüstlük, doğruluk, kul hakkı, ölçü ve tartıda adalet gibi prensiplere dikkat çekti.

Peygamber Efendimiz'in, "Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir" hadisiyle ticaretin ahlaki boyutuna işaret edildi. Ayrıca, tarih boyunca Müslüman tüccarların dürüstlükleriyle diğer toplumlara örnek olduğu ve İslam'ı tanıttığı vurgulandı. Hutbe, ticarette helal kazanç, kul hakkı ve Allah rızasının önemini hatırlatarak sona erdi.

