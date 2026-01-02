Son Mühür- Safi Arpaguş'un göreve gelmesinin ardından İslam'ın güzel ahlakına dikkat çeken hutbelerinin bu haftaki başlığı ''Her şey Allah'ı anlatır'' oldu.

''İbret nazarıyla etrafına bakan bir insan, her şeyi yoktan var eden, şekillendiren ve idare eden bir yaratıcının olduğunu idrak eder.'' hatırlatmasının yapıldığı hutbede,

''Gezegenlerin hiç sapmadan yörüngelerinde akıp gitmesi, güneşin yeryüzünü aydınlatması, ayın ve yıldızların bir kandil gibi geceyi süslemesi, bize adeta ‘Rabbini unutma!’ diye haykırır. Her köşesi hikmetle bezenmiş dünyamız, bizi, bir tek olan Allah’a çağırır'' mesajı verildi.



İnsanı umutsuzluğa götüren...



''İnsanı mutsuzluğa götüren nedenlerin başında inançsızlık gelmektedir. Zira inançsızlık, hayatı anlamsızlaştırır. İnsanı yalnızlaştırır. Kişide, sorumluluk bilincinin kaybolmasına sebep olur.'' vurgusunun yapıldığı hutbede, İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy'un,

''İmandır o cevher ki İlâhî ne büyüktür…

İmansız olan paslı yürek sinede yüktür!'' şiirine de göndermede bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz haftalarda da Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türküsü şiirinden bir dizeye de hutbesinde yer vermesiyle dikkati çekmişti.



Hutbede,

''Değerli Müslümanlar!

Hayata dair soruların cevaplarını Yüce Yaradan’ı inkâr ederek bulamayız. Nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi, neden ve niçin yaratıldığımızı vahy-i ilâhî olmadan bilemeyiz. İtaat ve isyan sınırlarının Cenâb-ı Hak tarafından belirlenmediği bir dünyada neyin iyi, neyin kötü olduğunu tam anlamıyla kavrayamayız.'' hatırlatmasında bulunuldu.