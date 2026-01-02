Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, doktorlarının önerdiğinden daha yüksek dozda aspirin kullanmasının, sağ elindeki morlukların temel nedeni olduğunu açıkladı. Wall Street Journal’a (WSJ) verdiği röportajda Trump, 25 yıldır düzenli aspirin aldığını belirterek, “Aspirin kanı inceltmek için tavsiye ediliyor. Ben kalbimden pürüzsüz ve sağlıklı bir kan akmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Röportajda sağlık detaylarına dair açıklamalar

Trump, röportaj sırasında gazetecilerin sorularını telefonda yanıtladı. Doktorlarının tavsiyesinden fazla aspirin aldığını vurgulayan Trump, bu durumun elindeki görünür morlukların kaynağı olduğunu belirtti. Başkan, uzun yıllardır aspirin kullanımının kendi rutininde yer aldığını ve sağlık açısından faydalı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Bacak şişlikleri ve fiziksel aktivite tercihleri

Röportajda bacaklarında oluşan şişlikler için özel çorap denediğini ancak bundan hoşlanmadığı için kullanmayı bıraktığını dile getiren Trump, egzersiz alışkanlıklarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. “Saatlerce koşu bandında yürümek veya koşmak bana göre değil” diyen Trump, sporun kendi rutininde öncelikli olmadığını aktardı.

Uyku ve işitme iddialarını yalanladı

Bazı toplantılarda uyuyakaldığı yönündeki iddiaları reddeden Trump, sadece gözlerini dinlendirdiğini belirtti. Ayrıca işitme ile ilgili, “Çok kişinin aynı anda konuştuğu durumlarda zorlanıyorum” açıklamasında bulundu.

Morluklar ve Beyaz Saray açıklaması

ABD medyası, Trump’ın 79 yaşında göreve başlamasının ardından sağ elinde uzun süredir geçmeyen morluklar olduğu konusunu gündeme getirmişti. Bazı haberlerde sol elinde de hafif renk değişimleri gözlemlendiği belirtilmişti. Beyaz Saray, Trump’ın yoğun el sıkışma trafiği ve düzenli aspirin kullanımını morlukların nedeni olarak açıklamıştı.

Trump’tan seçim öncesi eleştirilere yanıt

Röportajda Trump, başkanlık seçimi öncesinde eski ABD Başkanı Joe Biden’ı yaşlılık ve sağlık gerekçeleriyle eleştirdiği yönündeki tutumunu hatırlattı. Trump, sağlığıyla ilgili spekülasyonları yanıtlayarak, görevini sürdürmeye elverişli olduğunu savundu.