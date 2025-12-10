Son Mühür / Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan küçük yaştaki meslek lisesi öğrencilerinin, "personel tarafından cinsel istismara" maruz bırakıldığı iddiaları gündeme damgasını vurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, tepki gösterdi. CHP’li Kılıç olaylarla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için çağrı yaparak, “Hesap sorulmalı” dedi.

‘Umarım doğru değildir’

“Meclis çatısı altında, kız çocukları hakkında “Bu benim, şu senin” diye konuşan bir zihniyetin var olabilmesi bile insanın kanını donduruyor. Umarım doğru değildir. İnanmak istemiyorum!” mesajı veren CHP’li Kılıç, “Bu ülkenin yasasını yapan kurumda çocuklara istismar yaşanıyorsa; kimse hiçbir yerde güvende değildir. Yasama kurumu temizliğe önce kendi kapısının önünden başlamalıdır. Faili de, ihmali de, görmezden geleni de, üstünü örtmeye çalışanı da ortaya çıkarılmalı; hesap sorulmalıdır. Çocukların korunmadığı bir Meclis’in itibarı olmaz. Bu utanç kabul edilemez. Derhal gerçekler ortaya çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.