Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçilerin hakları için DİSK İzmir şubeleri eyleme çıkma kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli şirketlerinde çalışan işçilerin maaş ve yan hakları için son iki aydır yürütülen görüşmelerde somut bir çözüm sağlanamadı. DİSK, işçilerin taleplerinin karşılanmaması ve haklarının ödenmemesi nedeniyle sabrın tükendiğini söyledi. Sendika, eylem kararını kesinleştirerek, İzmir'deki işçilerin haklarını almak için harekete geçti.

MESAİ VE İKRAMİYE ALACAKLARI 3 AYDIR ÖDENMİYOR

DİSK'ten edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 7 farklı şirketin çalışanlarının ikramiye ve mesai ücretleri 3 aydır ödenmiyor. Ayrıca, 15 bin kişiyi kapsayan gıda kartı alacakları ve öğrenim yardımları gibi önemli haklar da ödenmiyor. Sendikadan alınan bilgiye göre, toplu sözleşmelerdeki geriye dönük alacaklar da ödenmeyen diğer haklar arasında. Bu hak kayıpları, işçilerin eyleme gitme kararı almasındaki en önemli sebeplerden biri durumuna geldi.

EYLEM SALI GÜNÜ

DİSK, 10 Kasım'daki anma günü nedeniyle başlatacağı eylemi 11 Kasım Salı günü erteleme kararı aldı. Eylem, Kültürpark 1 Nolu Hol önünde sabah saatlerinde yapılacak bir basın açıklaması ile başlayacak. Sendika yetkilileri, bu eylemin çok daha büyük bir mücadeleye dönüşeceğini belirterek, "Bu kavga diğerlerine benzemeyecek" ifadesini kullandı. Sendika, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin işçilerin haklarını vermemekle, daha da sert bir tepkiyle karşılaşacaklarını açıkladı.

İŞTEN ÇIKARMALAR VE İZFAŞ’A ETKİSİ

Eylemin, İZFAŞ'taki işçilerin işe geri alınması konusunu da etkileyeceği belirtiliyor. DİSK, bu eylemin bir domino etkisi yaratacağına dikkat çekerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 40 işçiyi geri almasını da etkileyeceğini söyledi ve bu tür hak ihlallerinin sona erdirilmesi için önemli bir dönemeç olduğunu vurguladı. Eylemin büyüklüğü, belediye yönetiminin bu alacakları çözmekteki kararsızlığının sadece belediye işçileriyle sınırlı kalmayıp, İZFAŞ gibi diğer şirketlerde de büyük bir etki yaratacağına işaret etti.

KREDİ ONAYI VE DİĞER BORÇLAR: İŞÇİLERİN TALEPLERİ GECİKİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kredi onayına rağmen işçilerin alacakları ödenmiyor. Belediye yönetimi, kredi ile mevcut borçları ödeyeceğini açıklasa da, sendikanın verdiği bilgiye göre işçilerin alacakları ikinci planda bırakıldığını belirtti.

DİSK 1,2,3,9 İzmir Şubeleri, işçilerin yan haklarının ve toplu sözleşme alacaklarının ödenmesi için Salı günü yapacakları basın açıklamasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne seslerini duyuracak