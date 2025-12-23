Son Mühür / Yağmur Daştan- Buca Cezaevi arazisiyle ilgili tartışmalar yerel gündemde sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, alanın yaklaşık yarısını yeşil alana ve bir kısmını da sosyal donatı alanı olarak planladıklarını, kalan kısmı ise İller Bankası’nın kullanımına açmak üzere bir imar planı değişikliği hazırladıklarını açıklamıştı. Tugay’ın, Buca Cezaevi alanının tamamının yeşil alan olarak düzenlenmesinin belediyeye yaklaşık 18 milyar liralık maliyet getireceğini vurgulayan açıklamaları kent gündeminde geniş yankı uyandırdı. Tugay’ın “Belediyeyi eksi 18 milyar lira maliyetin altına sokamam” sözlerine muhalefetten ilk sert tepki Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İzmir İl Başkanı Aybar Uygur’dan geldi. Uygur, söz konusu alanın Buca’nın nefes alacağı tek bölge olduğunu savunarak, kamu yararı yerine maliyet hesabı yapılmasını eleştirdi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne dikkatleri çeken bir öneride bulundu: “Hilton’u verin, Buca Cezaevini alın.”

“Asıl kambur Hilton Oteli’dir”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay’ın açıklamalarını eleştirerek tepkisini dile getiren İl Başkanı Uygur, “18 milyarın belediyeye külfet olacağını söylüyorlar. Kamu yararı güdülmesi gereken ve Buca’nın nefes alacağı tek bölgeden bahsediyoruz. Burada paranın, rakamların konuşulması çok abes. Kaldı ki Buca cezaevi projesinin yeşil alan olarak kalmasını sağlayan siyasi akıl, bundan sonraki belediye seçimlerini garantiye alacak bir akıldır. Eğer bu alanı belediyede ekonomik anlamda bir külfet olarak görüyorlarsa; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin asıl kamburu Hilton Oteli’dir. Yıllardır beş kuruş para almadan o yükü üzerlerinde taşıyorlar. Versinler Hilton’u İller Bankası’na. Yetmedi mi? Alsancak’ta stadın arkasında kalan rezidans ve kule yapılacak arazilerinden versin… Amaç 18 milyardan kurtulmaksa, İzmir’e yeşil alan kazandırılsın” ifadelerini kullandı.

“Buca’nın ranta değil nefese ihtiyacı var”

“Buca’ya yukarıdan bakın, nefes alabileceğiniz tek alan cezaevi alanı” sözleriyle tepkisini sürdüren İl Başkanı Uygur, “30 Ekim’de yaşanan deprem sonrası çevredeki insanların toplanma yeri orası oldu. Bu kadar mı ranta dönük bir siyasi anlayışımız oluştu bizim? Toprak gördüğümüzde bu kadar mı rant görüyor gözlerimiz? Buca cezaevine bakıp o alana konut izni verilmesi bu kente ihanettir. Bunun başka bir açıklaması yok. Kentler maliyet hesabıyla değil; adalet, hafıza ve gelecek kuşaklara bırakılacak değerlerle yönetilir. Buca Cezaevi’nin korunması ve kamusal bir işleve kavuşturulması, İzmir’e yük değil; onur kazandırır. 18 milyar liralık yükten bahsediyorsun, yıllardır kambur alan Hilton’dan bahsetmiyorsun. Ver orayı, teklif et. Bakın hemen nasıl değiştiriyorlar hemen. Aksi bir durumda bu alanlar biliyoruz yandaş şirketlere verilecek. O kadar eminim bundan. O yüzden itiraz ediyoruz. Buca’nın ranta değil, nefese ihtiyacı var” diye konuştu.