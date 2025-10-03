Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail güçlerinin baskın yaptığı Küresel Sumud Filosu’nda bulunan Türk vatandaşlarının yarın özel bir uçakla Türkiye’ye getirilmesinin planlandığını açıkladı. Keçeli, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu vurguladı.

Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve çeşitli ülkelerden aktivistlerin yer aldığı Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri baskın düzenledi. Filo katılımcıları arasında yaklaşık 50 Türk vatandaşının da bulunduğu öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sumud Filosu, Gazze’de devam eden insani felakete dikkat çekmek açısından çok önemli bir rol üstlenmiştir. Biz gelişmeleri ilk günden itibaren yakından takip ettik” dedi.

Vatandaşlarla ilk temas sağlandı

Keçeli, gözaltına alınan Türk vatandaşlarının sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 50 vatandaşımızın İsrail’de alıkonulduğunu biliyoruz. Konsolosluk görevlilerimiz bugün ilk kez gözaltı merkezinde vatandaşlarımızla doğrudan temas kurdu. Yaklaşık 8 saattir oradalar. İlk bilgilere göre vatandaşlarımızın genel sağlık durumlarında endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır.”

Tahliye planı: Özel uçakla Türkiye’ye dönüş

Türk vatandaşlarının en hızlı şekilde Türkiye’ye getirilmesi için alternatif planlar üzerinde durduklarını belirten Keçeli, şunları ifade etti:

“Vatandaşlarımızın yarın, yani cumartesi günü öğleden sonra özel bir uçakla Türkiye’ye tahliyesi de planlarımız arasında. Bu sürecin en etkin ve sağlıklı şekilde tamamlanması için yoğun bir mesai yürütüyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık yoğun diplomasi yürüttü

Keçeli, sürece ilişkin diplomatik temaslara da değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın birçok ülke ile telefon diplomasisi gerçekleştirdiğini aktardı. Yapılan ortak açıklamalarla İsrail’e, filo katılımcılarının can güvenliğini tehlikeye atmaması yönünde güçlü uyarılar iletildi.

Üçüncü ülkelere de destek verilecek

Türk vatandaşlarının tahliyesiyle birlikte, başka ülkelerin de Türkiye’den yardım talebinde bulunduğunu belirten Keçeli, “Malezya makamları bizimle temasa geçti. Daha önce farklı krizlerde olduğu gibi bu kez de üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olmaya hazırız” dedi.

Soruşturma ve takip süreci devam ediyor

Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, gelişmelerin netleşmesiyle birlikte kamuoyuna düzenli bilgi aktarılacağını bildirdi.