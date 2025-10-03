CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Mitinglerin yeni durağı Bolu oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"O davalar yeniden görülecek, hak yerini bulacak!"

Kartalkaya faciası hakkında konuşan Özel, "Meydana varan sokakları başına kadar dolduran, arama noktalarını aşan, haftanın son günüde bu saatlerde eve gitmek, evlada gitmek, eşe gitmek, anaya babaya varmak, sevgiliye kavuşmak varken, omuz omuza mücadele için burayı dolduranlara selam olsun! Helal olsun!

36'sı bebek ve çocuk 78 canımızı kaybettik. En çok da Bolu'nun yüreği yandı. O gün biz tüm programlarımızı iptal edip buraya koşarken, birileri Ankara İl Kongresi'nde rozeti takana kadar vefat sayısını gizli tutmaya çalışıyorlardı. Tanju Başkan, gerçek rakamın 60'dan fazla olduğunu söyledi ama onlar güle oynaya rozet taktılar. Baktılar bilirkişi heyeti, il özel idaresi diyor, turizm bakanlığı diyor çalışma bakanlığı diyor. Aldılar bilirkişi raporunu buradan bakanlığı kaldırın dediler. Biz bu tür meselelerin siyaset üstü ele alınmasını isteriz. Ama o gün yaptıkları işle, dışarıdan heyet getirmelerle, Danıştay'da daire başkanının yüreği yanmış, herkesin dudakları titriyor dinlerken. AKP'ye emek vermiş ailelelerin de canı yandı. Ortak talep şu kimseyi korumayın. Hala daha baş sorumlu bakanı koruyorlar, yazıklar olsun! Soma'dan Kartalkaya'ya... O davalar yeniden görülecek, hak yerini bulacak." ifadelerini kullandı.

Enflasyon rakamları gündemindeydi!

TÜİK'i gündemine alan Özel, "Bugün enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre enflasyon aylık %3.2, yıllık %33 ama gerçek enflasyon ENAG ölçtüğünde yıllık %63. Arada yarı yarıya fark var. Maalesef bu yarı yarıya fark da emeklinin maaşından, asgari ücretlinin alacağı zamdan, memurun maaşından çıkıyor.

"Hesaplar TÜİK'e göre yapılıyor. TÜİK, Tayyip'i üzmeyen İstatistik Kurumu'nun baş harfleri biliyorsunuz ama diğer tarafta, diğer tarafta yoksulluk artık katlanılamaz bir noktaya geliyor. Bakın, bugün, geçtiğimiz hafta açıklanan rakama göre resmi yoksulluk sınırı 91.000 lira oldu." dedi.