Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakına yönelik adımına sert tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, kararın uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğu ve “yok hükmünde” sayıldığı vurgulandı.

“Provokatif adım barış çabalarını tehdit ediyor”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail’in işgal altındaki bölgelerde attığı bu adımın, Gazze’de barışın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaları baltaladığı ifade edildi.

“İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir. Gazze’de barışın tesisine dönük çabaların sürdüğü bir dönemde atılan bu provokatif adım, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrar ortamını tehdit etmektedir.”

“Batı Şeria, Filistin toprağıdır”

Dışişleri Bakanlığı, 1967 sınırlarına vurgu yaparak, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’nın Filistin’e ait olduğunu hatırlattı.

“1967 yılından bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria, Filistin toprağıdır. Batı Şeria’da İsrail’in hukuksuz oldubittilerine izin verilmemelidir.”

Bakanlık, uluslararası toplumu da İsrail’in tek taraflı eylemlerine karşı tutum almaya çağırdı.

“Türkiye, Filistin halkının yanında durmaya devam edecek”

Açıklamanın devamında Türkiye’nin Filistin davasına verdiği desteğin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

“Türkiye, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını savunmayı ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdürecektir.”

Bu ifadelerle Türkiye, Filistin’in devletleşme sürecine ve iki devletli çözüm vizyonuna olan desteğini bir kez daha yinelemiş oldu.

Uluslararası hukuk vurgusu

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması, İsrail’in son dönemde işgal altındaki topraklarda artan yerleşim faaliyetlerine karşı uluslararası toplumun tepkisini güçlendirme çağrısı olarak değerlendiriliyor.