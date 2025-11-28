Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir’de Kalkınma Ajansı'ndan sorumlu Vali Yardımcısı, İzmir Valiliğine tahsisli bir makam aracını mevzuata aykırı şekilde kullandığı iddiaları gündeme geldi. Son Mühür'ün ulaştığı bilgilere göre 35 KA 676 plakalı Passat marka araç, resmi envanterde makam aracı olarak kayıtlı olmasına rağmen, Vali Yardımcısı tarafından özellikle şehir dışında ve mesai saatleri dışında bizzat kendisi tarafından sürülmek suretiyle kişisel amaçlarla kullanıldığı iddia edildi.



İddiaya göre Vali yardımcısının makam aracını Ankara gibi şehir dışı seyahatlerde bizzat kullandığı, sivil plakalı olmasının sağladığı avantajla resmi görev dışında aracı kendisinin sürdüğü öne sürülüyor. Kamu yöneticilerinin makam ve hizmet araçlarını kişisel işlerinde kullanması, 237 sayılı Taşıt Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği ve tasarruf genelgeleri gereği açıkça yasaklanmış durumda.



Öne sürülen başka bir iddia ise Vali Yardımcısının polis kontrol noktalarında görev ünvanını özellikle belirtmediği herhangi bir sorun yaşanması halinde ise şoförünü devreye sokarak tanıdık polisler üzerinden kolaylık sağladığı yönünde.



Son Mühür'ün Valilik kaynakları ise aracın resmî makam aracı statüsünde olduğunu, kullanım şeklinin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, aracın GPS ve Taşıtmatik geçmişi araştırıldığında iddiaların doğrulanacağını belirtiyor. Buna karşın iddiaların doğruluğu hala merak konusu.