İstanbul’un en yoğun toplu taşıma hatlarından biri olan Marmaray’da üzücü bir olay yaşandı. Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak yaşamını yitirdi. Olay, seferlerde gecikmelere yol açtı.

Marmaray’dan açıklama

Marmaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 16.30’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Seferlerde aksama

Yaşanan olay nedeniyle seferlerde gecikme yaşanıyor ve bazı trenler planlanan saatlerde hizmet veremiyor. Yetkililer, yolculardan sabırlı olmalarını istedi.