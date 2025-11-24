Son Mühür/ Osman Günden - Çeşme Belediyesi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği iş birliği kapsamında, ÇEŞTUR bünyesinde görev yapan personele yönelik “Temel Afet Bilinci Eğitimi” düzenlendi. Program, çalışanların afet ve acil durumlara karşı farkındalığını artırmak ve kurum içi hazırlık kapasitesini güçlendirmek amacıyla planlandı.

Temel afet türleri ve doğru davranış teknikleri anlatıldı

Eğitimlerde; afet türleri, afet anında uygulanması gereken doğru davranış yöntemleri, kişisel hazırlık adımları ve risk azaltma süreçleri ele alındı. AKUT’un uzman eğitmenleri tarafından aktarılan içerikler, sunum materyalleri ve uygulamalı örneklerle desteklendi. Katılımcılar, olası afet anlarında hem kendi güvenliklerini sağlama hem de bulundukları ortamda doğru yönlendirme yapma konusunda önemli bilgiler edindi.

Eğitimlere yoğun katılım oldu

19 Kasım 2025 tarihinde Şifne Termal Hotel ve Tekke Restoran’da düzenlenen iki oturumluk eğitime yoğun katılım sağlandı. ÇEŞTUR personeli, afet bilinci alanında verilen teorik ve pratik bilgileri dikkatle takip etti.

Başkan Lâl Denizli: “Dirençli kent hedefi için kurumsal hazırlık şart”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, afet hazırlık çalışmalarının kurumsal kapasite açısından kritik değer taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kurumlarımızın afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olması, Çeşme’nin daha güvenli ve dirençli bir kent hâline gelmesi için büyük önem taşıyor. ÇEŞTUR personelimizin bu eğitime gösterdiği ilgi, afet yönetimi kültürünü güçlendirme hedefimiz açısından son derece kıymetli. AKUT ile iş birliğimizi sürdürecek, eğitim çalışmalarını düzenli şekilde devam ettireceğiz.”

Eğitim çalışmaları genişletilecek

Çeşme Belediyesi, afet bilinci ve hazırlık konusunda yürüttüğü çalışmaları genişleterek kamu kurumları, çalışanlar ve vatandaşlara yönelik eğitim programlarını önümüzdeki süreçte de sürdürecek.