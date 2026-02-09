Yangın, saat 23.50 sıralarında Üniversite Mahallesi 5. TOKİ Evleri’nde bulunan 5 katlı C2 Blok’un 4. katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki K.N., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından sinirlenerek evi ateşe verdi. Annesinin evden ayrılmasının ardından çıkan yangın kısa sürede daireyi sardı.

Alevler yükseldi, mahalleli sokağa döküldü

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle apartmanda panik yaşanırken, polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri alarak park halindeki araçları bölgeden kaldırttı.

Dumandan etkilenen 10 kişi merdivenle kurtarıldı

Yangın sırasında dairelerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2’si çocuk toplam 10 kişi, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşlar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Oturdukları evi ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçan K.N., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından bölgeye gelen Mehmet Turhan, ekiplerden yangınla ilgili bilgi aldı.

Ev kullanılamaz hale geldi, soruşturma başlatıldı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, dairede bulunan tüm eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.