Olay, dün saat 17.00 sıralarında Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı’nda yaşandı. Özel bir hastanede fizyoterapist olarak görev yapan Simge Bayram, direksiyon dersi almak için sürücü kursuna doğru ilerlerken Lütfi Ege Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.

Bu sırada S.T. yönetimindeki 34 DPB 653 plakalı otomobil, yaya geçidinde bulunan Bayram’a hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç kadın ağır yaralandı.

Hastanede yaşam savaşını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan Simge Bayram, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç sağlıkçı, hayatını kaybetti. Bayram’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı

Kaza sırasında yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen Bayram’a çarpan sürücü S.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir ay sonra düğünü olacaktı

Hayatını kaybeden Simge Bayram’ın, inşaat mühendisi nişanlısı O.Ç. ile bir ay sonra yapılacak düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Genç fizyoterapistin ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Bayram’ın cenazesinin, memleketi İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi’nde toprağa verileceği bildirildi.