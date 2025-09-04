Son Mühür- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her zamanki geleneğini sürdürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konutunun kapısında karşıladı. İkili, basın mensuplarına birlikte poz verdikten sonra görüşmeye geçti.

İletişim Başkanlığı’ndan açıklama

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşecektir” denildi.

Masada hangi konular var?

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan’ın aktardığı bilgilere göre, toplantının gündeminde öncelikli olarak “Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde yürütülen çalışmalar bulunuyor. Önümüzdeki süreçte atılacak adımların liderler arasında müzakere edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını da Bahçeli’ye aktarması öngörülüyor. Ukrayna-Rusya savaşında barış masasının İstanbul’da kurulabilmesi için yürütülen diplomasi girişimlerinin ele alınacağı ifade ediliyor.

Liderlerin masasında Suriye’deki son gelişmelerin yanı sıra Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik uluslararası girişimler de bulunuyor. Küresel diplomasi kapsamında atılacak yeni adımların da görüşmede değerlendirileceği kaydediliyor.