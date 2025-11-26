Son Mühür- Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, söz konusu ifadelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek sert bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, duyduğu üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:



“Bu ülkede yaşayan bir vatandaş ve Ekrem İmamoğlu’nun eşi olarak bu sözleri duyduğumda inanamadım, anlamlandırmakta çok zorlandım. Çok üzüldüm.”

“Aile olarak ağır bir süreçten geçiyoruz”

Dilek İmamoğlu, son aylarda yaşadıkları yargı sürecine de dikkat çekerek eleştirilerini şöyle sürdürdü:



“8 aydır maruz kaldığımız haksız ve hukuksuz süreçten, uğradığımız tüm iftiralardan sonra bu çok ağır geldi. Bu kadarı artık çok fazla.”

Sözlerine, hem kendisi hem de ülke adına derin bir üzüntü yaşadığını belirterek devam etti:

“Tekrar tekrar okudum, anlayamadım, şok oldum. Duyduğum bu sözlere inanmak istemedim.”

“Bu kıyaslamayı şaşkınlıkla izledim”

Dilek İmamoğlu, Bahçeli’nin açıklamalarını şaşkınlıkla takip ettiğini belirtti.

“Yıllarını bu ülkeye adamış, bedelini parmaklıklar ardında ödeyen eşimin böyle bir karşılaştırmanın içine sokulmasını büyük bir şaşkınlık içinde izledim.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’ye ‘heyet’ sorusu

Dilek İmamoğlu, MHP liderine yönelttiği sorularla açıklamasını sürdürdü:

“Madem Silivri ile İmralı arasında fark yoktur, o halde eşime ve yüzlerce çalışma arkadaşına yapılan haksızlığı yerinde görmek için neden partinizden bir heyeti Silivri’ye göndermeyi düşünmediniz?”

“Neden ortak bir duruş sergileyemedik?”

İmamoğlu, yaşanan haksızlıklara karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı:

“Burada yaşanan hukuksuzluklara karşı neden hep beraber ortak bir duruş sergileyemedik? Bu soruları bir sitem olarak değil, adalet arayışının güçlenmesi adına içten bir çağrı olarak dile getiriyorum.”

“Adil ve şeffaf yargılamayı birlikte savunalım”

Bahçeli’nin yargılamanın TRT’de yayınlanması yönündeki sözlerine teşekkür eden Dilek İmamoğlu, bu desteğin kendileri için önemli olduğunu söyledi:



“Mahkemenin TRT’de yayınlanması yönündeki konuşmanız ve verdiğiniz destek bizim için çok kıymetlidir. Adil ve şeffaf yargılamayı, tutuksuz yargılamayı hep birlikte omuz omuza savunalım.”

“Gerçek barışın yolu adaletten geçiyor”

Açıklamasının sonunda toplumsal barış vurgusu yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede gerçek bir barış, güçlü bir demokrasi ve toplumsal huzur isteniyorsa bunun yolu adaletten geçmektedir. Tek dileğimiz adaletin bir an evvel tecelli etmesidir.”