Son Mühür- Cezaevinden çıktıktan sonra yeniden sosyal medyaya dönen Dilan Polat, paylaşımlarıyla tartışma yaratmaya devam ediyor.

6,5 milyon takipçili hesabından sık sık günlük hayatını paylaşan Polat, bu kez evinde çalışanların maaşlarıyla ilgili sözleriyle dikkat çekti.

“Doktor maaşı gibi rakamlar konuşuluyor”

Polat, takipçilerine seslendiği bir videoda evinde yatılı çalışan kadınların maaşlarına dair şaşkınlığını dile getirdi. “Kızlar lütfen bana yazın, çok merak ediyorum evde yatılı kadın çalıştıranlar ne kadar maaş veriyorsunuz?

Bizim gündemimizde 70-75 bin TL’ler konuşuluyor ama buna inanmıyorum. Doktor maaşı gibi bu rakamlar, biliyorsun değil mi Kader abla?” ifadelerini kullandı.

“Üç çalışanım var, ne kadar vermem lazım?”

Kendi çevresinden 40-42 bin TL civarında maaşlar duyduğunu belirten Polat, evinde üç çalışanın görev yaptığını da vurguladı.

“Bizim evde 3 kişinin çalıştığını hesap ederseniz, toplamda ne kadar verilmesi lazım? Ortalama ne kadar yazarsanız sevinirim.

Ben mi yanlış biliyorum yoksa bana mı yanlış aktarılıyor, bilemedim. Şoktayım” sözleriyle tepkisini dile getirdi.