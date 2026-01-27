Genç kızın acılı annesi Canan Geyik, katil zanlısının kızını tehdit ettiğini ve bu nedenle ondan ayıramadığını açıkladı. Bingöl'ün tutuklama işlemlerinin ardından cezaevinde intihar ettiği öğrenildi.

Dilan Geyik cinayeti nasıl ortaya çıktı?

Olay, 18 Aralık 2025'te İzmir Bornova'daki Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İntihar ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri, Dilan Geyik'in holdeki demire asılı halde cansız bedenini buldu. Ancak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın duruş pozisyonu ile ipin konumunu şüpheli bularak soruşturmayı derinleştirdi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in talimatıyla özel bir ekip kuruldu. 40'ın üzerinde güvenlik kamerası ve 15 Plaka Tanıma Sistemi kamerasından elde edilen toplam 450 saatlik görüntü tek tek incelendi.

Mustafa Bingöl'ün yalanları nasıl çöktü?

Yapılan incelemelerde erkek arkadaşı Mustafa Bingöl'ün ifadelerinde ciddi çelişkiler tespit edildi. Bingöl, olay günü binaya sadece bir kez geldiğini söylemesine rağmen kamera kayıtlarında 4 kez giriş-çıkış yaptığı belirlendi. Ayrıca işlettiği börekçi dükkanında olduğunu beyan etmesine karşın yaklaşık 1 saat boyunca binanın içinde bulunduğu ortaya çıktı.

En çarpıcı bulgu ise Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'ndan geldi. Dilan Geyik'in bıraktığı değerlendirilen intihar notunun aslında Mustafa Bingöl tarafından yazıldığı tespit edildi. Polis, Bingöl'ün pet şişe kullanarak kapıyı açtığını, Geyik'i boğarak öldürdükten sonra olaya intihar süsü verdiğini belirledi.

Dilan Geyik'in annesi ne dedi?

Acılı anne Canan Geyik, katil zanlısının kızını kandırdığını ve tehdit ettiğini söyledi. Anne Geyik, "Çocuğu kandırdı. Kızım 18'ine daha yeni girmişti. Ben hiç istemedim. Ayıramadım çocuğumu. Çocuğumu tehdit ediyordu. Ben de korkuyordum. Şikayetçi olsam çocuğumu öldürür mü, hep o korku vardı içimde. Çünkü öyle birisiydi" ifadelerini kullandı.

Anne Geyik, kızının üniversite sınavına hazırlandığını, hukuk veya hemşirelik okumak istediğini ve çok merhametli bir genç olduğunu belirtti.

Mustafa Bingöl kimdir?

Mustafa Bingöl, İzmir'de börekçi dükkanı işleten 27 yaşında bir esnaftı. Dilan Geyik ile bir süredir birliktelik yaşayan Bingöl'ün, kıskançlık nedeniyle genç kızla sık sık tartıştığı belirlendi.

Cinayet ortaya çıktıktan sonra 20 Aralık 2025'te gözaltına alınan Bingöl, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bingöl, tutuklanmasından sadece 2 gün sonra 22 Aralık 2025'te cezaevinde intihar ederek yaşamına son verdi.