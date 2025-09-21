Son Mühür- İyi giden birliktelik, kısa süre önce ani bir şekilde sonlandı. Ayrılığın nedeni bilinmezken, çiftin yakın çevresinden yapılan yorumlarda “nazar” detayı öne çıktı.

Sinan Çetin’den ilk açıklama

Önceki gün Arnavutköy’de objektiflere yansıyan yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin, muhabirlerin ayrılık sorularını yanıtladı. Çetin, sorular karşısında önce gülümsedi, ardından şu ifadeyi kullandı:

“Her ayrılık yararlıdır, hayırlısı olsun haklarında.”

Dilan Çiçek Deniz’in kariyer yolculuğu

Deniz, “Medcezir”, “Güneşin Kızları”, “Bodrum Masalı” ve “Çukur” gibi yapımlarla geniş kitlelerce tanınmış, oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettirmişti.

Gözler çiftin yeni dönemi

Ayrılık haberinin ardından ünlü çiftin bundan sonraki süreçte kariyerlerine ve kişisel yaşamlarına nasıl yön vereceği merak konusu oldu.