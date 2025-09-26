Son Mühür - Türkiye'nin önde gelen dijital bankacılık platformlarından Enpara, QNB çatısından tamamen ayrılarak bağımsız bir banka haline gelmeye hazırlanıyor. Geçen yıl alınan faaliyet izninin ardından çalışmalar tamamlanmak üzereyken, müşterilere yapılan bilgilendirmede 27 Eylül 2025 Cumartesi günü 04.00–09.00 saatleri arasında sistem güncellemeleri nedeniyle bazı hizmetlerin geçici olarak durdurulacağı ifade edildi.

IBAN numaralarında değişiklik

Enpara'nın QNB’den ayrılmasıyla birlikte müşteriler için en önemli değişiklik IBAN numaralarında olacak. Daha önce QNB’ye ait olan "111" kodunu kullanan Enpara, bundan sonra bu kodu kullanamayacak ve tüm hesapların IBAN numaraları tamamen yenilenecek. Banka, müşterilerine yeni IBAN’larını kontrol etmeleri için mail ve SMS yoluyla bilgilendirme yaptı.

İki ayrı kart limiti olacak

Olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla, eski IBAN’lara yapılan EFT ve SWIFT işlemleri 90 gün süreyle QNB tarafından otomatik olarak yeni Enpara hesaplarına aktarılacak. Kredi kartı sahipleri için ise önemli bir değişiklik yapılacak; daha önce ortak kullanılan kart limitleri ayrılarak, müşterilerin QNB ve Enpara’da iki ayrı kart limiti olacak. Limit dağılımı ise tamamen müşterinin tercihlerine bırakılacak.