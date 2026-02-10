Cumhurbaşkanlığı tarafından 10 Şubat 2026 tarihli ve 33164 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler, tebliğ, yargı bölümü, Yargıtay kararları ve ilanlar yer aldı.
YÖNETMELİKLER
- Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
- Adnan Menderes Üniversitesi Deve Yetiştiriciliği ve Devecilik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 98) (Amortisman, Tükenme Payı ve Değer Düşüklüğü)
YARGI BÖLÜMÜ
Anayasa Mahkemesi Kararları
- Anayasa Mahkemesinin 12/6/2025 Tarihli ve 2021/41453 Başvuru Numaralı Kararı
- Anayasa Mahkemesinin 16/9/2025 Tarihli ve 2020/15865 Başvuru Numaralı Kararı
- Anayasa Mahkemesinin 16/9/2025 Tarihli ve 2020/25034 Başvuru Numaralı Kararı
- Anayasa Mahkemesinin 16/9/2025 Tarihli ve 2020/33016 Başvuru Numaralı Kararı
- Anayasa Mahkemesinin 16/9/2025 Tarihli ve 2021/28412 Başvuru Numaralı Kararı
- Anayasa Mahkemesinin 16/9/2025 Tarihli ve 2023/96966 Başvuru Numaralı Kararı
- Anayasa Mahkemesinin 1/10/2025 Tarihli ve 2020/23918 Başvuru Numaralı Kararı
- Anayasa Mahkemesinin 1/10/2025 Tarihli ve 2025/3488 Başvuru Numaralı Kararı
- Anayasa Mahkemesinin 5/11/2025 Tarihli ve 2021/28071 Başvuru Numaralı Kararı
- Anayasa Mahkemesinin 9/12/2025 Tarihli ve 2023/10860 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARLARI
- Yargıtay 3 ve 7. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLAN BÖLÜMÜ
a- Yargı İlanı
b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
c- Çeşitli İlanlar