Sosyal medyada yaptığı röportajlarla tanınan Arif Kocabıyık ve Hasan Köksoy tahliye edildi. 6 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan yayıncılar, 66 gün süren tutukluluğun ardından 9 Şubat 2026 tarihinde tahliye edildi. Tahliye kararı sonrası, geçmişte milletvekili adayı da olan Arif Kocabıyık'ın kariyeri ve yargılandığı davalar mercek altına alındı.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

Arif Kocabıyık 1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde dünyaya geldi. Meslek lisesi mezunu olan Kocabıyık, iş hayatına düğün fotoğrafçısı olarak başlayan Kocabıyık, daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Medya sektörüne Divan adlı yerel gazete kurarak adım atan Kocabıyık daha sonra dijital yayıncılığa yöneldi.

YOUTUBE YAYINCILIĞI VE İLAVE TV

Arif Kocabıyık, 2018 yılında İlave TV Youtube kanalını kurdu. Özellikle aynı dönemde yapılan genel seçimler sürecinde yaptığı sokak röportajlarıyla tanınırlık kazandı.

Türkiye gündemi ve seçimler üzerine vatandaşlarla röportajlar yapan Kocabıyık, yayıncılık sürecindeki deneyimlerini 'Cesaret Bulaşıcıdır' adlı kitabında topladı.

SİYASİ KARİYERİ VE ADAYLIK SÜRECİ

Yayıncılık faaliyetleriyle tanınan Kocabıyık 8 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Kocabıyık seçimlerde yeterli oyu alamadığı için TBMM'de yer alamadı.

YARGILANMA SÜRECİ VE HUKUKİ GEÇMİŞİ

Sosyal medyada zaman zaman gündem olan Arif Kocabıyık, çeşitli dönemlerde hakim karşısına çıktı. Kocabıyık hakkında Nisan 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait bir fotoğrafın altına yaptığı yorum gerekçesiyle Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

Ağustos 2020'de Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddiasıyla Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan Kocabıyık, ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı. 2021 yılında ise AK Partili Mücahit Birinci'nin şikâyeti üzerine yargılandığı davada ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Son olarak 6 Aralık 2025 tarihinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla Çanakkale'de tutuklanan Kocabıyık, tahliye edildi.