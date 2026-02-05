Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında devredildiği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetim kayyımlığından çıktığı öne sürüldü. Kulübün hisselerinin, iş insanı Cemil Kazancı’nın yönetimindeki Kazancı Holding tarafından satın alındığı ifade edildi.

TMSF süreci sona erdi

Kasımpaşa, Can Holding soruşturması kapsamında bir süre TMSF denetiminde faaliyet göstermişti. Yapılan devir işlemiyle birlikte kulüp, yeniden özel sektör bünyesine geçmiş oldu. Bu gelişmeyle Kasımpaşa’nın idari ve mali yapısında yeni bir dönemin kapısının aralandığı öne sürüldü.

Hisseler Kazancı Holding’e geçti

Aktarılan bilgilere göre Kasımpaşa’nın tüm hisselerinin, enerji ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren Kazancı Holding tarafından devralındığı iddia edildi.

Başkanlık için Davut Dişli ismi öne çıkıyor

Gazeteci Dilek Güngör, TMSF denetiminden çıkan Kasımpaşa’nın yeni sahibi olarak Kazancı Holding’in öne çıktığını ve kulüp başkanlığı görevine Davut Dişli’nin getirilmesinin beklendiğini duyurdu.

Spor dünyasında tecrübeli bir isim

Sakaryalı iş insanı Davut Dişli’nin, spor camiasında daha önce farklı kulüplerde yöneticilik yaptığı biliniyor. Dişli’nin başkanlığa gelmesi halinde, Kasımpaşa’da hem sportif hem de kurumsal yapılanmada yeni adımlar atılması bekleniyor.

Kasımpaşa’da yeni dönem beklentisi

Mülkiyet değişiminin ardından gözler, kulübün yeni yönetim anlayışına ve Süper Lig’deki hedeflerine çevrildi. Taraftarlar ve spor kamuoyu, Kazancı Holding yönetiminde Kasımpaşa’nın nasıl bir yol haritası izleyeceğini merakla takip ediyor.