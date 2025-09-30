Son Mühür - Türkiye’de ilk kez 2024 yılında uygulamaya konan sistemle, bir yıl boyunca sinyal alınmayan akıllı telefonların IMEI numaraları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından askıya alınıyor. Geçen takvim yılı boyunca hiç sinyal vermediği belirlenen milyonlarca telefonun IMEI numaraları kullanımdan kaldırılırken, bu yıl yapılacak benzer uygulama öncesinde uzmanlar aylardır uyarılarda bulunuyor.

Teknolojinin ilerlemesiyle akıllı telefonların kullanım süreleri kısalırken, sık sık telefon değiştirilmesi birçok cihazın 'yedek' olarak çekmecelerde, raflarda ya da çatı aralarında bekletilmesine yol açıyor. Bir yıl boyunca sinyal vermeyen telefonlar ise kayıtlı IMEI numaralarını kaybedecek. Uzmanlar, bu uygulama nedeniyle milyonlarca telefonun IMEI numarasının askıya alınacağına dikkat çekerek, mağduriyet yaşanmaması için cihazların en az bir kez açılıp kapatılmasının yeterli olduğunu vurguladı.

'Başvuru şartı' detayı

Uygulama kapsamında IMEI numarası askıya alınan kullanıcılar, telefonlarını tekrar kullanabilmek için e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekecek. Cihazın son kullanıcısı olduğunu doğrulayan bilgileri sunan kişilerin başvurusu üzerine, kullanıma kapatılan IMEI numarası yeniden tanımlanacak ve telefon aktif olarak kullanılmaya devam edebilecek.