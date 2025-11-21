Son Mühür - MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına yönelik sözlü sınav sonuçlarını, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’sinin ortalaması alınarak oluşturulan sözlü sınav başarı puanlarıyla birlikte 29 Ağustos’ta duyurmuştu. 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu ise 15 Ekim’de yayımlanmıştı.

Adayların kesinleşen puanlara göre belirlenen sıralamaları tercih ekranında gösterilirken, 17 Kasım’da başlayan tercih sürecinin bugün saat 16.00’da sona ereceği bildirildi.

Atamalar 24 Kasım'da

Sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar, elektronik sistem üzerinden en fazla 40 eğitim kurumu için tercih yapabilecek. Atamaların 24 Kasım’da gerçekleştirileceği, göreve başlayan öğretmenlerin ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacağı bildirildi.